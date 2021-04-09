سحب وتعليق تسجيل دواء مضاد للحساسية والاحتقان

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب وتعليق تسجيل المنتج الطبي، LORINSE TABLETS، المستخدم كمضاد للحساسية ومزيل للاحتقان، بعد أن أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عدم تكافؤ هذا المستحضر حيوياً مع المستحضر المرجعي. وطلبت الوزارة من الشركة المصنعة سحب المنتج الذكور من القطاعين الصحي العام والخاص، مشيرة إلى أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بالوزارة، فيما أبلغت الوزارة جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بتعليق تسجيل المنتج إلى أن يتم التحقق من جودته وعدم تداول المنتج إن وجد لديهم. ونبهت الوزارة، على جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتج وأعادته للمورد، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث أي أعراض جانبية عند المرضى، يرجى الإبلاغ عبر التطبيق الذكي المخصص لهذا الغرض. وحذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من الوسائل الطبية Footprint ultra PK SUTRURE Anchor بسبب مشكلة تتعلق بتصميم العبوة، مما تسبب في وجود مسافة بين الجهاز والعبوة والتي قد تؤدي إلى الحركة المفرطة وخرق العبوة وبالتالي تتأثر عملية تعقيم المنتج. وأشارت الوزارة إلى أن هناك 4 أنواع من الأجهزة المتأثرة بذلك العيب المتعلق بتصميم العبوة، مطالبة ممارسي الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلات المتأثرة في حال توفرها وأعادتها للمورد، مع الإبلاغ من خلال التطبيق الذكي عند حدوث أي أعراض جانبية.