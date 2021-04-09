النيابة العامة توضح عقوبة خيانة الأمانة

أوضحت النيابة العامة للدولة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عقوبة خيانة الأمانة.

وقالت "يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرار بأحداث الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة، وفي تطبيق هذا النص يعتبره في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفقة صاحبة أو غيره المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي".