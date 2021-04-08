أحمد بن سعيد يفتتح عيادات طبية في دبي

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس عيادات « أفيف» في دبي، المنشأة الطبية الرائدة التي تركز على تحسين أداء الدماغ والجسم، وذلك بمنطقة أبراج بحيرات جميرا دبي. حضر الافتتاح عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس غرفة تجارة دبي العالمية، ومحمد المعلم، الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» - إقليم الإمارات، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وإيلان ستيزلمان ستاروستا، القنصل الإسرائيلي العام المعين.

ومن المنتظر أن تمهد هذه العيادة الحديثة والمتطورة لبدء حقبة جديدة من الابتكارات والتعاون في مجال الرعاية الصحية بين دولة الإمارات وإسرائيل بعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي العام الماضي.

وتم تطوير برنامج «أفيف» الطبي على مدى أكثر من عقد من الزمان على يد الطبيب المعروف عالمياً البروفيسور شاي إفراتي وفريقه البحثي في كلية ساغول لعلوم الأعصاب بمركز شامير الطبي في إسرائيل، وبالتعاون مع فريق العمل في عيادات «أفيف»، وهو عبارة عن علاج مبتكر ثبت علمياً أنه يعكس تدهور القدرات البدنية والمعرفية نتيجة الشيخوخة، ومن خلال الجمع بين العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) وأحدث أبحاث علم الأعصاب ووظائف الأعضاء وتقنيات التصوير التشخيصي الأكثر تقدماً، ليس هناك أي برنامج آخر في العالم يستخدم البروتوكول العلاجي الفريد الذي تقدمه عيادات «أفيف».