كشافة الإمارات تتصدر «التحدي الكبير»

دبي (وام)

حصدت جمعية كشافة الإمارات المراكز الأولى في المسابقة الإقليمية «التحدي الكبير»، متصدرة المركز الأول على مستوى الوطن العربي في محاور «التنمية المستدامة والحوار من أجل السلام وتقنية المعلومات والثورة الصناعية الرابعة». وحازت الإمارات المركز الثاني والثالث في محور البيئة، والمركز الثالث في محور الثقافة والتاريخ والتراث من بين 19 دولة كانت مشاركة بواقع 160 فريقاً من الدول العربية، فيما شاركت دولة الإمارات بـ 35 فريقاً بإجمالي 150 شاباً وفتاة من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب مشاركة نوعية لأصحاب الهمم من مختلف المراحل السنية من 12 إلى 30 سنة.

وفاز بالمركز الأول فرق مفوضية كشافة دبي عن محور الحوار من أجل السلام، ومفوضية كشافة الشارقة عن محور تقنية المعلومات والثورة الصناعية الرابعة، أما مدرسة محمد بن حمد الشرقي ففازت عن محور التنمية المستدامة، وتقلد المركز الثاني فريق سفراء البيئة لمدرسة المجد النموذجية بنين ومدرسة واسط الثانوية بنات عن محور البيئة، وفاز بالمركز الثالث فرق مفوضية كشافة الفجيرة عن محور الثقافة والتراث والتاريخ، ومفوضية كشافة العين عن محور البيئة.

وأهدى الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس جمعية كشافة الإمارات، هذا الإنجاز الذي حققته كشافة الإمارات إلى القيادة الرشيدة في الدولة، مشيراً إلى أن جميع فرق العمل بالجمعية وضعت نصب أعينها توجيهات الحكومة بأن هدف الإمارات دائماً هو الرقم واحد، وهو ما تحقق بفضل الله عز وجل.

وأوضح خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، أن هذا الفوز المستحق الذي حققته فرق كشافة الإمارات في المسابقة الإقليمية، يأتي استمراراً لاستراتيجية الجمعية في تطوير منظومة العمل داخل الجمعية بالشكل الذي يحقق الاستدامة في الإنجاز، ويساهم في تعزيز رؤية قيادتنا الرشيدة في أن نكون الأول في المجالات كافة.

يذكر أن مسابقة «التحدي الكبير» التي نظمها الإقليم الكشفي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة المكتب الإقليمي للدول العربية المجلس العربي للطفولة والتنمية، تحكمها لجنة مؤلفة من 21 خبيراً من داخل وخارج الكشفية عملوا على تقييم المشاريع المقدمة في المحاور الخمسة للمسابقة، حيث انطلقت المسابقة في الأول من أكتوبر الماضي واستمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أشهر وفقاً لجدول زمني أعلنه الإقليم ومراحل المسابقة، اختتمت بإعلان النتائج وحصد كشافة الإمارات للمراكز الأولى في جميع المحاور، حيث حرصت الجمعية على إطلاق المسابقة على المستوى الوطني بهدف مشاركة أكبر عدد من الفرق من المفوضيات الست «أبوظبي - العين - دبي - الشارقة - الفجيرة - رأس الخيمة»، وبمشاركة كشافة المدرسة الإماراتية.