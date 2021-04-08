اختتام جلسات ملتقى الشارقة للإعلام الأسري

الشارقة (الاتحاد)

اختتم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة جلسات ملتقى الشارقة للإعلام الأسري بجلسة «ممارسات في الإعلام الأسري .. خبرات وتجارب تركت أثراً» عبر برنامج «زووم».

واستضافت الجلسة منية برناط الإعلامية في تلفزيون الشارقة والدكتور خالد الحليبي من المملكة العربية السعودية مدير مركز بيت الخبرة، ومن جمهورية مصر الدكتورة آمال إبراهيم استشاري علاقات أسرية وأدارت الجلسة فاطمة محمد الإعلامية من المكتب الثقافي والإعلامي.

وعلى هامش الملتقى تم تنظيم ورشة «صناعة برنامج إعلامي موجه للأسرة»، قدمها الإعلامي صالح العجر في مدير استديو الإذاعة بالدمام في المملكة العربية السعودية، ومدرب معتمد، وأدارت الورشة لطيفة الدرمكي من المكتب الثقافي والإعلامي، وحضر الورشة الافتراضية عدد من طلاب كليات الإعلام والمهتمين بالبرامج الإعلامية، من داخل الدولة وخارجها، وسلطت الضوء على خصوصية البرامج الأسرية وأسس إعدادها بشكل سليم.

وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدة توصيات، منها بناء أو تبني نموذج إعلامي أسري فاعل ومؤثر يخاطب بقيمنا الأصيلة كافة أفراد الأسرة، ويمدهم بمنظومة ثقافية معاصرة أساسها التنمية والثوابت المجتمعية ومنطلقها الممارسات العالمية وتقديم القدوة الحقيقية من الرموز من المفكرين والعلماء والدخول في حوارات مع أفراد المجتمع لاسيما الشباب لتوعيتهم وتعزيز قيم المجتمع الأصيلة. كما أوصى بتدريب وتوعية الأسر وتفعيل دورهم في متابعة الأبناء بطريقة غير مباشرة إضافة إلى وضع مفهوم التربية الإعلامية ، حتى يتم توجيه أفراد الأسرة بأهمية انتقاء ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة.