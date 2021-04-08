«شؤون الأسرة بالشارقة» يطلق «هلال الصحة»

الشارقة (وام)

أطلقت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بمناسبة شهر رمضان المبارك حملتها السنوية «هلال الصحة»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات الصحية والغذائية الواجب اتباعها خلال الشهر الفضيل، لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وتعزيز نمط الحياة الصحي لديهم. وتحرص إدارة التثقيف تصميم برامجها وفق رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع للاستفادة منها، وبعض البرامج تتوجة لأولياء الأمور لتوجيههم بكيفية تغيير عادات أطفالهم بحيث تحمل الطابع الصحي. وانسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تكون جميع البرامج المدرجة تحت حملة «هلال الصحة» افتراضية، حيث سيتم تقديم الورشة التوعوية عبر منصات الاتصال المرئي، إلى جانب خاصية البث المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي لطرح المحاضرات التوعوية، وأخذ أسئلة واستفسارات الجمهور والرد عليها.

وتسعى إدارة التثقيف الصحي من خلال الحملة إلى المحافظة على صحة أفراد المجتمع.