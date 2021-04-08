«العربي للدراسات الجينية» ينظم ندوة «علم الوراثة السكانية»

دبي (وام)

نظم المركز العربي للدراسات الجينية - أحد مراكز جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية - ندوة افتراضية حول «علم الوراثة السكانية»، بحضور أكثر من 600 مشارك من جميع أنحاء العالم، والتي تعد الندوة الثانية هذا العام ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي يعقدها المركز.

وأكدت الدكتورة ستيفاني الحايك المديرة المساعدة للمركز العربي للدراسات الجينية، خلال كلمتها في الندوة، أن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه، يوم 24 مارس الماضي، كان صاحب رؤية حقيقية حيث كرس جزءا كبيرا من وقته وجهوده لتحسين حالة الرعاية الصحية في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.