«مدني دبي» يدشن أول مركبة كهربائية للإطفاء

دبي (وام)

دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أول آلية إطفاء كهربائية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم، مصممة وفقاً للنظم التكنولوجية الحديثة، وذلك في افتتاح معرض «كاستم شو الإمارات» الذي تجري فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 8 إلى 10 أبريل.وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إن مركبة الإطفاء الكهربائية تتفوق بسرعتها على سائر المركبات التخصصية الأخرى بنسبة 20%، وتتميز بكفاءة عالية في تنفيذ المهام بنسبة 40%، ومزودة بنظام إضاءة حديثة «إل إي دي».

وأكد أن مركبة الإطفاء الكهربائية صديقة للبيئة، لا تنبعث منها الغازات الضارة كما أنها سهلة التشغيل، ولا تصدر أصواتاً، وتعزز نجاح المشاريع الاستشرافية والابتكارية في تحقيق أفضل زمن استجابة للدفاع المدني بدبي. وأوضح أن المركبة الكهربائية للدفاع المدني تأتي ضمن المنظومة الذكية للأجهزة والآليات التخصصية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال الوقاية والسلامة ومكافحة الحرائق، بما يعزز أداء مسؤوليتنا المجتمعية وتنفيذ دورنا الفعال في حماية الأرواح والممتلكات بكفاءة ومهنية، ولضمان تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع.