«يوم المعرفة» يسلط الضوء على الاقتصاد الرقمي

أبوظبي (وام)

نظمت مجموعة المعارف الذراع الخاصة بالتدريب والتطوير والاستشارة لجامعة أبوظبي بالشراكة مع أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة الإسناد الحكومية في أبوظبي فعاليات يوم المعرفة الافتراضي الثاني والذي أقيم تحت شعار «مواكبة الحاجة للمواهب الرقمية في المستقبل» وسلط الضوء على آثار الاقتصاد الجديد في العصر الرقمي. واستعرض يوم المعرفة آثار التحول الرقمية على المواهب والكفاءات اللازمة في المستقبل وأهمية دراسة وبحث ماهية الكفاءات المطلوبة لدعم جهود تخطيط القوى العاملة في المستقبل. وجمعت الفعالية عددا من المتحدثين الذين تناولوا موضوعات قيمة تركزت في مجملها حول تطوير الكفاءات في ظل الاقتصاد الرقمي والتنافس على المهارات الأساسية والاعتماد الرقمي في نماذج القيادة.

وقال الدكتور أحمد بدر الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لمجموعة المعارف إن المعرفة ليس لها حدود ومن هنا ينبع إيماننا بأهمية تقديم فرص التدريب والتطوير المستمر وتبادلها مع شركائنا حيث نواصل تحديث وتطوير الطريقة التي نعملها بها واضعين هدفاً جلياً نصب أعيننا يقوم على كيفية خدمة الأفراد بشكل أفضل والإسهام في تنمية الأعمال والاقتصادات والتكيف بسرعة مع المتغيرات العالمية من خلال التكنولوجيا. وبين أن الثورة الرقمية لديها القدرة على إعادة تشكيل الأسواق بشكل أسرع من أي وقت مضى وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة علينا أن نواصل البحث عن مواهب وكفاءات جديدة والاستفادة من مهارات الموظفين وإبداعاتهم وشغفهم.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة إن التغيرات الهائلة التي يشهدها العالم تنعكس بشكل مباشر وبوتيرة متسارعة على الأعمال والوظائف كما أن مفهوم الكفاءة في العمل يتبدل بالتوازي مع ازدياد المنافسة والمشهد المتغير في الأدوار الوظيفي. وأكدت أن الموظف المستعد رقميا المتسلح بمهارات العصر الرقمي عنصر أساسي من جهود الإعداد للمستقبل لا سيما المهارات التي تعزز الابتكار والإبداع والقيادة والتعلم المستمر ونقل المعرفة وتبادل الخبرات ولذلك فإننا في أكاديمية أبوظبي الحكومية نضع في سلم أولوياتنا تطوير الجاهزية الرقمية لدى موظفي حكومة أبوظبي.