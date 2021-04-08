أكاديمية العلوم الشرطية تكرم الفائزين بجائزة البحث العلمي

الشارقة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، وبحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس.. كرمت الأكاديمية أمس، الفائزين بجائزة البحث العلمي بدورتها الثانية.

حضر حفل التكريم العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة عضو المجلس، وسلطان بن بطي المهيري عضو مجلس الأكاديمية.

ونقل اللواء الشامسي ممثل راعي الحفل في كلمة له خلال التكريم تهنئة سمو ولي عهد الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية للفائزين والمشاركين.

وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية «إن الأكاديمية ارتأت أن يتم منح البحوث الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى 50 ألف درهم لكل بحث وشهادة تقدير، ودرعاً تذكارية، ونشر الأبحاث في مجلة العلوم الشرطية والقانونية التي تصدرها الأكاديمية في حين ستمنح الأبحاث العلمية المستوفية للمعايير والشروط 5 آلاف درهم، ونشرها في المجلة.

بعد ذلك كرّم ممثل راعي الحفل يرافقه مدير عام الأكاديمية محكمي الجائزة والمشاركين في البحوث المستوفين لمعايير وشروط الجائزة كما كرّم الفائزين بالمراكز الأولى للجائزة ، حيث نال المركز الأول في مجال التحديات الأمنية الدكتور عصام الدين عبدالعال، و نال المركز الأول عن تخصص الإدارة الشرطية الدكتور محمد فوزي إبراهيم ، أما جائزة المركز الأول في تخصص استراتيجيات العمل الأمني فنالها فيصل جمعة الحوسني.