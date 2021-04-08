الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات القاهرة

القاهرة (الاتحاد)

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الأربع الدائمة واللجان الفرعية للبرلمان العربي، التي عقدت أمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية وتستمر ثلاثة أيام تحضيراً للجلسة الرابعة للبرلمان والمقرر عقدها يوم السبت المقبل.

ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة الإماراتية في البرلمان العربي كل من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال اليماحي: إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ناقشت خلال اجتماعها التطورات الخاصة ببعض قضايا العمل العربي المشترك وعلى رأسها الأوضاع في اليمن وليبيا والعراق والصومال.

وبدوره، قال أحمد بوشهاب السويدي إنه قدم خلال اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع قانون استرشادي حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كمسودة أولية ومن المقرر مناقشته وإقراره خلال اجتماع اللجنة المقبل.

وذكرت ناعمة الشرهان أنه من ضمن أبرز الموضوعات التي تناولتها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مستجدات العمل الخاصة بإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والتي تعكف اللجنة على إعدادها وبحثها منذ مدة.

من جهتها، أوضحت شذى النقبي أن لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان واللجان الفرعية المنبثقة عنها ناقشت الحملات الممنهجة التي تتم بهدف التدخل في الشؤون العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان.