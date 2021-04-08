قريباً.. الإعلان عن رائدي فضاء جديدين في الإمارات

آمنة الكتبي (دبي)

أكد هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي عن قرب الإعلان عن أسماء رائدي فضاء الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وقال : «بعد أيام قليلة ينضم إليَّ وإلى أخي سلطان رائدا فضاء إماراتيان آخران.. رائدا فضاء تم اختيارهما من بين 4305 متقدمين، وبعد مراحل عديدة من الاختبارات والمقابلات، متحمس جداً للعمل معهما، كي نحقق معاً نجاحات جديدة لقطاع الفضاء الإماراتي.

بدوره، قال سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي: لن نكمل التدريبات وحدنا أنا وأخي هزاع.. رائدا فضاء جديدان سيكونان معنا قريباً.. لمست حماسة كبيرة خلال مراحل اختيار الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.. واليوم الحماسة تكبر أكثر مع اقتراب الإعلان عن اسمَي الرائدين الجديدين.

وبعد اختيار رائدي الفضاء الجديدين من الدفعة الثانية، سيخضعان لخطة تدريبية داخل الدولة مبدئياً للتأكد من جاهزيتهما، تمهيداً لانضمامهما لاحقاً إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021»، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ليتم تدريبهما في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، ومن ثم يلتحقان برائدي الفضاء المنصوري والنيادي، اللذين يجريان حالياً تدريباتهما الاحترافية المتقدمة حالياً في المركز ذاته، والتي تؤهلهما لتشغيل محطة الفضاء الدولية، والقيام بأبحاث علمية ومهام طويلة في الفضاء الخارجي تعود بالنفع على البشرية.

ويشترك فريق رواد الفضاء الإماراتيون الأربعة في برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021» للتدريب بمركز جونسون للفضاء الذي يعتبر أحد أكبر المراكز المتقدمة في العالم، ويتم فيه التدريب على رحلات الفضاء البشرية والبحوث والتحكم في رحلات الفضاء، وتدريب الطواقم على القيام بمهام في المدار المنخفض، وذلك بواسطة نظام مشروع المحاكاة التماثلية لأبحاث الاستكشاف البشري، وهو مشروع يبحث في كيفية تعامل البعثات مع فترات العزلة القصوى. وتمتد تدريبات رواد الفضاء الإماراتيين الأربعة في مركز «جونسون» للفضاء بين عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة، وتتضمن التدريب على طائرة «تي 38»، واستخدام الروبوتات، فضلاً عن التدريبات النظرية والعملية، بالإضافة إلى مهمات السير في الفضاء، ودورات حول المهارات القيادية، والتدريب على التعامل مع أنظمة محطة الفضاء الدولية في «القسم الأميركي»، وصولاً إلى تمارين النجاة على اليابسة والماء، وتمارين بدنية متنوعة. وسعت الإمارات من خلال شراكاتها هذه مع وكالات الفضاء الدولية، إلى الريادة العالمية، ووضع بصمة في مجال استكشاف الفضاء، تعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات وسط الكيانات الدولية في قطاع الفضاء، وخصوصاً فيما يخص استهدف إعداد رواد الفضاء الإماراتيين، وإمدادهم بالخبرات والمعارف على أعلى المستويات العالمية.

فريق وطني متكامل

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، المدير العام لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، عن قرب الإعلان عن رائدي فضاء الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء لينضما إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليصبح لدى الإمارات 4 كوادر يؤسسون فريقاً وطنياً متكاملاً.

وقال: إن هذه الخطوة تسعى لتأسيس البنية التحتية لقطاع الفضاء في الدولة والعمل على مهام وبحوث علمية مختلفة؛ لتصبح جزءاً من المشاريع العلمية العالمية وتدعم تطوير هذا القطاع، حيث تندرج هذه المهمة تحت برنامج «الإمارات لرواد الفضاء».

وأضاف: ويعد برنامج الإمارات لرواد الفضاء أول برنامج متخصص لإعداد وتدريب رواد الفضاء في الوطن العربي، ويهدف إلى تأهيل كوادر وطنية من رواد الفضاء يمتلكون الخبرات والمهارات اللازمة لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المستقبلية.

وتابع: كما يهدف البرنامج إلى تأهيل رواد الفضاء الإماراتيين للسفر إلى الفضاء بعد مسارات تدريبية مكثفة وإرسال رواد الفضاء الإماراتيين إلى الفضاء بهدف القيام بتجارب علمية تعود بالنفع على البشرية، وتشجيع ثقافة الاستكشاف في دولة الإمارات وتحفيز وإلهام الأجيال الشابة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة.