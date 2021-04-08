مدير بلدية رأس الخيمة لـ «الاتحاد»: الطاقة المتجددة طريق تحقيق الاستدامة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، عن أن استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، أكملت عامها الرابع في 2021، عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع للحفاظ على الطاقة والمياه.

وذكر أن تلك المشاريع تمثلت في المشاريع الداخلية المعنية بدائرة البلدية، والأخرى الخاصة بالجهات والمؤسسات والمباني والمجتمع، حيث تشمل الاستراتيجية جميع مُستهلكي الطاقة والمياه على مستوى الإمارة، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، ومع تشجيع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تسعى نحو الخفض من استهلاك الطاقة بنسبة %30، وتقليل استهلاك المياه %20 ورفع نسب توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة %20 بحلول 2040.

وقال منذر الزعابي في حواره مع «الاتحاد»: في عام 2020، لوحظ ارتفاع معدلات التوفير في الكهرباء والماء من أعمال تحديث المباني التابعة لدائرة البلدية، التي تم إنجازها في عامي 2018 و2019م، وذلك لكل من المقصب المركزي المتواجد في منطقة «الفلية»، ومبنى إدارة الصحة العامة.

وأضاف: إنه تم الكشف عن انخفاض بنسبة 30% في استهلاك الكهرباء، و40% من استهلاك الماء في المقصب المركزي، وذلك فقط في النصف الأول من عام 2020م، وذلك بعد سلسلة من أعمال التطوير والتحسينات المتمثلة في اعتماد أنظمة التكييف باستخدام تقنيات متعددة كتركيب جهاز «Vortex Condenser» لزيادة كفاءة وحدات التكييف.

منذر الزعابي

وتابع : وكذلك استبدال أجهزة الثيرموستات، وأيضاً استبدال بعض وحدات التكييف واستبدال الإضاءات التقليدية بإضاءات LED عالية الكفاءة، والعمل على تحسين استهلاك المياه باستخدام أجهزة للتحكم بتدفق المياه، وغيرها من التحسينات التي طالت مرافق وخدمات المبنى.

ولفت إلى أن الدائرة قامت بتنفيذ تدقيق للطاقة في جميع المباني التابعة للبلدية، والذي نتج عنه حصر جميع التحسينات الممكنة، والتي تم تنفيذها مع بداية العام الجاري كجزء من مشروع آيزو 50001 لإدارة الطاقة.

وعن المشاريع المتعلقة بالمباني الخضراء، كشف أنه في العام 2020، تم تبني معايير «بارجيل للمباني الخضراء» في أكثر من 2000 مبنى في مراحل التصميم والبناء، منها بعض المشاريع القائمة التي تندرج تحت المباني السكنية والمباني العامة وقطاع الضيافة. ولفت إلى أنه بلغ عدد رخص البناء الصادرة بموجب «بارجيل» لسنة 2020 إلى 1.136 رخصة بناء و2.372 مبنى، بمجموع: 3.508 رخص ومبان.

وأوضح أن عدد رخص البناء الصادرة بموجب «بارجيل» لشهري يناير وفبراير 2021، بلغت 227 رخصة بناء و282 مبنى، بمجموع 509 رخص ومبان، ومن أبرز تلك المباني فلل سكنية وفلل استثمارية ومباني صناعية.

وتحدث الزعابي عن مشروع الطاقة الشمسية الأول في مباني حكومة رأس الخيمة، حيث تم تصميم مواقف السيارات الشمسية بسعة 230 كيلوواط، والتي كشف عن إنتاج 260 كيلوواط ساعة بين شهري أبريل وديسمبر من العام الماضي، وهذا يمثل ما يقارب 15% من إجمالي استهلاك المبنى. ولفت إلى أن دائرة البلدية تعمل أيضاً على مشاريع مشتركة للطاقة الشمسية للعديد من الهيئات الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى ما يعادل 15 ميغا واط من الإنتاج.

وأكد أن الدائرة تواصل تنفيذ واعتماد المشاريع الجديدة التي تعزز القدرة التنافسية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، فضلاً عن برامج التدريب والتأهيل المنفذة في هذا الجانب وبرامج توعية شرائح المجتمع لإيجاد منصة معلوماتية تقدم كل الجوانب المعنية بالطاقة.