مبادرات متنوعة للحفاظ على النباتات البرية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مجموعة من المشاريع والمبادرات المتنوعة للحفاظ على النباتات المحلية والبرية وإعادة استخدامها تضمنت تنفيذ مشتل للنباتات البرية في مدينة غياثي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وتبلغ مساحته 1.6 هكتار، ويحتوي على مبنى خدمات لاستقبال الزوار، وحديقة حيوانات أليفه مصغرة وبيت بلاستيكي، ومواقف للسيارات.

ويهدف المشتل إلى إكثار النباتات البرية المحلية للمحافظة عليها كالأرطا والظفرة والمرخ والعلقا والثمام، وإنتاج شتلات فاكهة كالرمان والمانجو وإكثار نباتات الزينة الداخلية وأنواع مختلفة من مغطيات التربة. كما يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة. وتوفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتغطية احتياجات المدينة من النباتات البرية المحلية ومغطيات التربة. وتبلغ السعة الاستيعابية للمشتل لحفظ الشتلات وإكثارها أكثر من مليون شتلة.

ويسهم المشتل في ترشيد الإنفاق الحكومي في مشاريع الزراعات التجميلية، حيث إن النباتات البرية لا تحتاج إلى تكلفة عالية في الصيانة والتشغيل، وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها خاصة المياه الجوفية. وأن النباتات البرية المحلية مقاومة لغالبية الأمراض والإصابات الحشرية، ولا تحتاج إلى أسمدة ومخصبات.

وكذلك تطبيق مشروع زراعة النباتات البرية ضمن مشاريع وعقود التشغيل والصيانة على مستوى مدن المنطقة، ضمن مشاريع التجميل الطبيعي لترشيد استهلاك المياه. وأنتجت بلدية منطقة الظفرة 180 ألف شتلة من النباتات البرية المحلية، خلال عام 2020، بالإضافة إلى جمع 1400 كيس من بذور النباتات البرية، وزراعة 100 ألف شتلة من النباتات البرية المحلية بمدن المنطقة، وتضم أنواعاً عديدة منها غضى، ثمام، ارطا، رمث، حاذ، زهر، غاف، عنقود، علقى، شنان، راك، مرخ، رمرام وغيرها.

ووفر مشروع زراعة النباتات البرية نسبة 75% من استهلاك المياه في الغابات، كما تم وقف استخدام عدد 9 آبار بمدينة زايد خلال فصل الشتاء ورفع كفاءة الاستفادة من المياه المعالجة، بالإضافة إلى استبدال مساحة تقدر بأكثر من 97 ألف متر مربع من نبات النجيل بالنباتات البرية المحلية على مستوى مدن المنطقة.

ويهدف المشروع الي إعادة إحياء الأرض بالنباتات البرية المحلية، من خلال إعادة اكثارها والمحافظة عليها وحمايتها من الانقراض.