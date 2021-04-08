زيادة حصة الفرد من المير الرمضاني للأسر المستفيدة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن زيادة كميات المواد الغذائية المدعومة المتوفرة للمستفيدين من المير الرمضاني هذا العام مع مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم التكافل بين أفراد المجتمع الإماراتي.

وأشارت الدائرة إلى أن المواد الغذائية متوفرة في المراكز المخصصة للمستفيدين لتوزيع السلع الغذائية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، إضافة إلى أفرع الجمعيات التعاونية المشاركة، من بداية شهر أبريل ولغاية منتصف شهر مايو المقبل، بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وأكدت الدائرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومراجعة إجراءات التباعد الجسدي في مراكز توزيع السلع الغذائية، مع زيادة سقف الطلبات الإلكترونية للمواطنين لتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت، وزيادة عدد السيارات المخصصة لعمليات توصيل طلبات الشراء إلى المنازل بما يتناسب مع القواعد الصحية.

وستتمكن الأسر المواطنة المستفيدة من المير الرمضاني في كل من مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، من شراء المواد والسلع الغذائية المدعومة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 220 سلعة، وذلك بنسب تتراوح ما بين (20-30%) عن سعرها الأصلي، ليصل عدد الأسر المواطنة المسجلة والمستفيدة من الدعم على مستوى الإمارة أكثر من 128 ألف أسرة مواطنة.

وأطلق مركز توزيع الأغذية المدعومة للمواطنين، التابع لبلدية أبوظبي، عدد من المبادرات المجتمعية جديدة تتضمن توصيل المير الرمضاني إلى المنازل، وتوزيع سلال غذائية مجاناً على الأسر المتعففة، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتوصيل السلال الغذائية للأسر حتى منازلها. إلى جانب توفير صدقات رمضان، ومبادرة زكاة الفطر، بالإضافة إلى توصيل الأغذية بقيمة رمزية إلى جميع المناطق، وتوصيلها لأصحاب الهمم مجاناً.

كما أطلقت الدائرة متمثلةً ببلدية مدينة العين بالتعاون عدة مبادرات لشهر رمضان المبارك تتماشى وحاجة المتعاملين لتجهيزات الشهر الكريم، وذلك من خلال تخفيض أكثر من 50 سلعة أساسية وكمالية ومضاعفة السلع الغذائية في منافذ البيع المنتشرة في جميع قطاعات المدينة، كما تستمر البلدية بتوفير أرز الصدقات، والذي يسمح للمتعامل بالحصول على 30 كيساً من الأرز بسعر مخفض.

وستقوم البلدية للعام الثاني على التوالي بطرح مبادرة زكاة الفطر من خلال المنصة الذكية، إلى جانب مبادرة التعاون مع مزارع العين للإنتاج الحيواني مشروع دعم لمنتجات مزارع العين تمكن المواطنين من الاستفادة من خصم 10% على مجموعة من المنتجات الأساسية. والتي يمكن الاستفادة عبر إبراز بطاقة الهوية في مراكز البيع التابعة لمزارع العين والموزعة ضمن الأحياء السكنية الخاصة بالفئة المستهدفة من المواطنين و مشروع توفير المواد العضوية و الصحية في أفرع مراكز البيع.

وتقوم بلدية منطقة الظفرة بتطوير المراكز وافتتاح مراكز جديدة في مدينة المرفأ ومدينة دلما، وتعمل على إضافة سلع ومواد غذائية جديدة للمستفيدين وعمل عروض على أسعار البيع بناءً على التخفيضات التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة تنظيم مراكز بيع السلع الغذائية المدعمة، ويتم تخزين السلع الغذائية الأساسية من 3 إلى 6 شهور في مستودعات المدن الست كمخزون استراتيجي.

وبدأت الدائرة بزيادة المخصصات الشهرية لجميع المواد الغذائية المدعومة للأسر المواطنة خلال هذه الفترة، والتي ستمكن الأسر من الحصول على دعم للمواد الغذائية الأساسية بقيم وتخفيضات كبيرة مقارنةً بأسعار الأسواق المحلية.

وسيكون بإمكان المستفيدين من طلب السلع الغذائية الكترونياً من خلال منصة الدخول الذكي (سمارت هب).