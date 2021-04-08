توزيع المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة

أم القيوين (الاتحاد)

بدأت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، توزيع بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة في الإمارة، تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي.

وقال راشد الحمر، مدير عام المؤسسة أن بطاقات المير الرمضاني سيتم توزيعها على المستحقين المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل إدارة المؤسسة، من الذين تمت الموافقة عليهم من قبل لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تمكن مستفيديها من حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء في شهر رمضان الفضيل. وأكد الحمر أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين تتم بناءً على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية، من أجل مد يد العون لهم حسب حاجتهم، مثمناً دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، للمشاريع التي تنفذها المؤسسة في إمارة أم القيوين ودورها في مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة، لما له من الأثر الإيجابي في نفوس المستفيدين، ويساهم ذلك في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها الأسر.

وأشار إلى أن المؤسسة ستقوم بتوفير 2000 وجبة إفطار يومياً، ليتم توزيعها على سكن العمال في إمارة أم القيوين مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجميع.