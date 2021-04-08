حملات تفتيش لضبط الأسعار في أسواق عجمان

عجمان (الاتحاد)

نفذت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، حملات تفتيشية خلال الأسبوع الجاري، لكافة الأسواق ومنافذ البيع الكبرى بالإمارة، بهدف التأكد من توفر السلع والمنتجات، ومدى جاهزية الأسواق ومنافذ البيع لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وزار فريق التفتيش الميداني التابع للدائرة، الأسواق الكبرى في الإمارة مثل سوق الخضراوات والفواكه وسوق اللحوم والدواجن، وسوق الأسماك، إضافة إلى زيارة المنافذ والمتاجر الكبرى التابعة لكل من جمعية أسواق عجمان بكافة فروعها، وجميع فروع «كارفور» و«نستو هايبرماركت».

والتقى الفريق مع جميع مديري الأسواق وفروع المنافذ والمتاجر الكبرى، وتم التأكيد على ضرورة توفير السلع والمنتجات على مدار الساعة وطيلة شهر رمضان، إضافة إلى ضرورة التزام الجميع بالأسعار المعلنة، وعدم استغلال الشهر الفضيل وإقبال الجمهور على شراء السلع والمنتجات ورفع الأسعار عن المعلن، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، وعدم إجراء عروض وهمية لجذب الجمهور.

وأكدت الدائرة أنها ستتصدى لأي محاولات للتلاعب بالأسعار، والتشديد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان مكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، وكذلك ضرورة اضطلاع الجميع على مسؤولياته تجاه مراقبة التزام الزبائن والمتعاملين بالإجراءات الاحترازية.

وقال سعود الشمري، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الحملة حظيت بتجاوب كبير من قبل كافة الأسواق والمنافذ الكبرى، واضطلاعهم بمسؤولياتهم تجاه مجتمع الإمارة، مثمناً تعاون الجميع مع اقتصادية عجمان، لما فيه صالح المجتمع.

وأكد حسن الشحي، مدير قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية، على كافة المستهلكين في الإمارة التعاون مع الدائرة في سبيل التصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار أسواق الإمارة، سواء بالتزامن مع شهر رمضان المبارك أو على مدار العام، وذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة للدائرة، وطمأنهم على تواجد فريق التفتيش الميداني التابع للدائرة على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والتعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد أولاً بأول.