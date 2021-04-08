خورفكان تتزين لاستقبال «رمضان»

خورفكان (الاتحاد)

أنهت بلدية خورفكان استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث قامت البلدية بتزيين المدينة في مختلف الدوارات والميادين العامة بما يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، حيث تضمنت 132 قطعة ضوئية ملونة.

كما تضمنت استعدادات البلدية حملات تفتيشية مكثفة وفق خطة شاملة على مستوى المدينة، للتركيز على الرقابة والتفتيش العام وشروط الصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية والسلامة الخاصة بالمطاعم ومنافذ البيع والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة لأفراد المجتمع، وحملات النظافة للخدمات البيئية المتواصلة في المدينة، وعمليات التفتيش البلدي العام على المواد الاستهلاكية في المحال التجارية وعلى التصاريح العامة وسيارات التوزيع في المحال التجارية بإشراف مباشر من مراقبي البلدية، بالإضافة إلى المراقبة العامة على كورنيش مدينة خورفكان والظواهر العامة للسلامة.

كما دعت البلدية جمهورها إلى التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أية مخالفات ترد من خلال الاتصال بالخط الساخن على مدار 24 ساعة.