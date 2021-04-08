«بلدية رأس الخيمة» تحدد الإجراءات الاحترازية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أصدرت إدارة الصحة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة تعميم للمعنيين من أصحاب ومسؤولي المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان الكريم.

وركز التعميم على منع توزيع وجبات إفطار الصائم من أمام المنازل والمنشآت الغذائية،على أن يقتصر الأمر على التوزيعات المباشرة في سكنات العمال من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية ومسؤولي هذه السكنات.

ودعت المنشآت الصحية ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المحدثة من الجهات المختصة لضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم أثناء تحضير وإعداد الأطعمة مع الالتزام بالتحقق من صحة وسلامة مقدمي الخدمة.

وقررت البلدية منع بيع الوجبات الخفيفة من أمام المحال، ومن ناحية أخرى، فقد تم التشديد على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية للأفراد سواءً العاملين في المنشآت الصحية أم مرتاديها وذلك من خلال الالتزام بلبس الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي بين الجميع.

وتضمن التعميم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوسائل نقل المواد الغذائية وغيرها، حيث تم التأكيد على ضرورة اتباع أعلى معايير النظافة والتعقيم لوسيلة النقل، بالإضافة إلى ضرورة التزام عامل التوصيل بلبس الكمامة والقفازات.

وأشار التعميم إلى أهمية الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في كل منشأة صحية بما في ذلك العدد المسموح بالجلوس على طاولات تناول الطعام.