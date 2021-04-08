17 إجراءً للوقاية من «كورونا» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

حدد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان، 17 إجراءً احترازياً للوقاية من فيروس «كورونا»، والحفاظ على الصحة العامة خلال شهر رمضان.

وتضمنت الإجراءات، منع التجمعات المنزلية والزيارات العائلية، ويفضل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية للتواصل مع الأقرباء، ويمنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط، والتي تسكن في المنزل نفسه، تناول وجبات الإفطار والسحور، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة في الأماكن المرتبطة بأنشطة رمضان مثل الأسواق والمحال التجارية المزدحمة والتقيد بنسب الطاقة الاستيعابية، ويمنع إنشاء الخيم الرمضانية التجارية والمؤسسية لتبادل الوجبات الجماعية والخيم التي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة والمصاحبة عادة للمطاعم والفنادق والوجهات السياحية المختلفة أو في أي مكان عام آخر.

ويمنع توزيع المصاحف والهدايا الأخرى في مقار العمل، ويقتصر توزيع الوجبات أو المساعدات العينية من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الدولة، وحسب البروتوكول الخاص المعتمد، ويمنع على المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيع الوجبات الرمضانية على الجهات والمؤسسات المصرح لها على مجمعات العمال السكنية، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحث الجمهور على قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً، وإبلاغ السلطات المختصة عن ظاهرة التسول وأي مخالفة أخرى.

وتضمنت إجراءات المساجد عدم السماح بإقامة موائد إفطار في المساجد أو توزيع الأطعمة، ويمنع تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، وتقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس «كوفيد- 19» والمعلن عنها سابقاً لأداء الصلوات الخمس، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على (30) دقيقة، ويتم إغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرة، واستمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية ومصليات الطرق الخارجية، ويستمر العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، ويمكن المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً فقط.