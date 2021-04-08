مسؤولة التثقيف والتوعية بـ «صحة دبي» لـ «الاتحاد»: «كورونا» معدٍ في أول 10 أيام من الإصابة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت الدكتورة هند العوضي، المسؤول عن التثقيف والتعزيز الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد- 19» يكون معدياً في أول 10 أيام من الإصابة، حيث تعتبر العدوى في أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى، وتنخفض بسرعة ما بين اليومين «السابع والعاشر» من المرض، وفقاً لما أظهرت الدراسات العلمية بهذا الشأن.

وقالت الدكتورة هند العوضي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «لذلك يجب الالتزام بالعزل الصحي لمدة 10 أيام، تفادياً للمخالطة، وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، كما أظهرت الدراسات العلمية أنه لم يتم العثور على الفيروس نشطاً أو معدياً ، بعد مرور 10 أيام حتى إذا كانت نتيجة فحص PCR إيجابية».

وأوضحت أن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، تنطبق على كل شخص خضع لفحص مسحة الأنف (PCR) في مؤسسة صحية معتمدة، وكانت نتيجته إيجابية، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أعراض للمرض، لافتة إلى أنه يتوجب على المصاب عزل نفسه في غرفة منفصلة مباشرة بعد الحصول على النتيجة الإيجابية لفحص (PCR)، وعليه إخطار رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية، مشيرة إلى قيام هيئة الصحة بدبي بالتواصل مع المصاب لاستكمال إجراءات العزل، ويمكن للمصاب المبادرة بالتواصل مع هيئة الصحة بدبي على الرقم المجاني 800342، وتحميل تطبيق COVID19-DXB واتباع الخطوات المطلوبة.

وأفادت بأنه في حال ظهور أعراض للمرض، على المصاب الاتصال على الرقم المجاني لحجز موعد للاستشارة الطبية، أو الاستعانة بخدمة الاستشارة المتاحة على التطبيق، لافتة إلى أنه في حال عدم وجود أعراض للمرض، يتوجب على المصاب البقاء في العزل الصحي، سواءً في المنزل أو منشأة العزل المؤسسي، لمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا توجد حاجة لإعادة الفحص.

هند العوضي

شروط العزل

وحول وجوب أن تكون النتيجة سلبية لخروج المريض من العزل الصحي، أكدت أنه لا يشترط الخضوع لفحص (PCR) لإنهاء العزل الصحي، والإجراء الصحيح هو إكمال 10 أيام من العزل الصحي مع تحسن الأعراض، وعدم وجود حمى لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وذلك من دون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة. وعن الفترة الزمنية اللازمة للتماثل للشفاء، قالت العوضي: «يعتبر مرض (كوفيد- 19) مستجداً وقد تتغير طبيعته، وقد أثبتت الأدلة العلمية أن التماثل للشفاء يختلف حسب مناعة الأشخاص واللياقة البدنية، لذلك نوصي بالالتزام التام بالعزل لمدة (10) أيام كحد أقصى للحالات التي لا تعاني من الأعراض أو لديها أية أعراض بسيطة».

وأضافت: «أما للحالات التي صاحبها أعراض، فإن الشفاء يعتمد على درجة الأعراض ومضاعفات المرض، خلال فترة العلاج».

أولياء الأمور

ثم تحدثت الدكتورة هند العوضي عن أهم الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بأولياء الأمور والطلبة، وتتضمن 7 إجراءات، هي: الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة والهيئة المعنية، وعدم إرسال الطفل للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بـ «كوفيد- 19».

كما يجب تجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة التي تعرضكم وتعرض أبنائكم لخطر انتقال عدوى فيروس «كورونا» في المجتمع، مع تثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات «كوفيد- 19».

وأيضاً لا بد من ارتداء الكمامة للأطفال الأكبر من 6 سنوات، وتزويد الطفل بعدد كافٍ من الكمامات ومعقم اليدين، بالإضافة إلى التحديث المستمر لنموذج الصحة والسفر.

وعن كيفية التصرف عند ظهور أعراض «كوفيد- 19» على الطفل في المنزل، قالت: «يجب إبقاء الطفل في المنزل، وإبلاغ المدرسة فوراً، مع طلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الـ PCR». إذا ظهرت النتيجة سلبية، يمكن العودة إلى المدرسة في حال اختفاء الأعراض، وتقديم نتيجة الفحص مع الإجازة المرضية/ شهادة حضور لإدارة المدرسة، وإذا ظهرت النتيجة إيجابية، على ولي الأمر إخطار المدرسة فوراً بنتيجة الفحص الإيجابية، واتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي، وسيتم منح الطفل فرصة التعلم عن بُعد. وعند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض «كوفيد-19».

إرشادات المخالط

بالنسبة للمخالط، ذكرت الدكتورة هند العوضي، أنه كل شخص قضى وقتاً على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بمرض «كوفيد- 19»، سواءً قبل ظهور الأعراض على الحالة بيومين، أو منذ يوم إجراء اختبار «كوفيد- 19» الإيجابي للحالة المؤكدة، أو في أي وقت، خلال فترة المرض ومدتها 10 أيام، وتبدأ فترة الحجر الصحي من تاريخ آخر لقاء مع الشخص المصاب بعد ثبوت إصابته بمرض «كوفيد- 19»، ولمدة 10 أيام إذا كان اللقاء مدته أكثر من 15 دقيقة، وبمسافة تقل عن مترين.

وعما يتوجب فعله في حال مخالطة شخص مصاب بمرض «كوفيد- 19»، أفادت العوضي، بأنه عند معرفة الشخص بأنه مخالط عليه حجر نفسه في غرفة منفردة لمدة 10 أيام، مراعاة للأشخاص غير المخالطين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقالت : بالإضافة إلى قيام هيئة الصحة بدبي بالتواصل، وإبلاغ المخالط، يمكن للشخص المبادرة بالاتصال بالهيئة على الرقم المجاني 800342، والبقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، ولا حاجة لعمل الفحص المخبري (PCR) في حال عدم ظهور أعراض للمرض، موضحة أنه عند ظهور أعراض للمرض، خلال فترة الحجر الصحي، يجب الاتصال بالرقم 800342 لحجز موعد لإجراء فحص (PCR) مباشرة ولو كانت الأعراض طفيفة.

وإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، سيتم التواصل مع المخالط لاستكمال إجراءات العزل الصحي، أما إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، فيتوجب على المخالط مواصلة فترة الحجر لمدة 10 أيام.