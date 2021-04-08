شرطة الفجيرة تحتفي بعام الخمسين

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت شرطة الفجيرة ضمن احتفالات وزارة الداخلية بعام الخمسين، أولى فعالياتها وأنشطتها الرسمية للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على قيام الإمارات، وذلك بتقديم معزوفات وطنية لموسيقى الشرطة للجمهور وزوار الإمارة.

وقال اللواء محمد الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة: «تحتفل الإمارات المتحدة بمرور 50 عاماً على مسيرة الخير والنماء والعطاء والرخاء، وإننا نفخر بإنجازات دولتنا التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية، ما يدفعنا إلى مضاعفة الجهود والعمل متكاتفين لصنع طموحات وأحلام مستقبل دولة الإمارات.