100 رقم مميز في المزاد العلني بدبي

دبي (وام)

تطرح هيئة الطرق والمواصلات 100 رقم مميز ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات /AA-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z/ وأبرز هذه الأرقام سيكون الرقمان السوبر /AA 66/ و/I 70/ في مزادها العلني /106/ الذي سيقام يوم غد السبت 10 أبريل الجاري في فندق انتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي الساعة 4:30 عصراً.

ويمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد التسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق «دبي درايف» أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول ديرة والبرشاء كما تجدر الإشارة أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد، ابتداء من الساعة 2:00 ظهراً.

وفي إطار سلامة الجميع والحفاظ على الصحة العامة تؤكّد الهيئة على المشاركين أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إقامة المزاد العلني، بالتعاون مع إدارة الفندق وتناشد الهيئة في الوقت نفسه جميع الراغبين بالمشاركة في هذا المزاد ضرورة التقيّد بهذه الإجراءات كما هو متّبع في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيق «دبي درايف».