دائرة النشر في أبوظبي للإعلام تستقبل رمضان بمحتوى إعلامي ورقمي مبتكر

أعلنت دائرة النشر التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر جميع منصاتها الإعلامية والرقمية، بمحتوى ترفيهي وإخباري مبتكر، يتضمن العديد من البرامج والفقرات والمسابقات التفاعلية الموجهة لمختلف فئات المجتمع والجمهور.

وقالت أسماء الفهيم، المدير التنفيذي لدائرة النشر في أبوظبي للإعلام "وضعت المنصات الإعلامية التابعة لدائرة النشر خطة إعلامية مكثفة وشاملة لشهر رمضان المبارك، مع التركيز على تطوير المحتوى الرقمي والمحافظة على حضور منصاتها المطبوعة رغم ما يشهده قطاع النشر من تحولات متسارعة، عبر توفير نخبة من البرامج والمبادرات والمسابقات متنوعة المواضيع، الاجتماعية، والسياسية، والدينية، والترفيهية، والتي تهدف إلى إثراء المعرفة لدى الجمهور، إلى جانب تعزيز التواصل مع الطفل العربي عبر محتوى عالم ماجد المبتكر الذي يحاكي اهتماماته ويسهم في زيادة معرفته وثقافته حول الشهر الفضيل".

وتوفر صحيفة "الاتحاد" عبر منصاتها محتوى إعلامياً تفاعلياً رقمياً متنوعاً يتضمن إطلاق قناة الاتحاد الرقمية، التي تهدف إلى تحويل المحتوى المكتوب إلى مادة مرئية ومستدامة، حيث تبنت الصحيفة في طرحها الإعلامي خلال رمضان ثلاثة محاور هي: صناعة المحتوى التفاعلي الذي يستقطب الجمهور، وتدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات الموجودة في الصحيفة لتحقيق الأهداف المطلوبة، وابتكار محتوى يتلاءم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وكذلك يلبي تطلعات الجمهور.

من جانبه، يركز برنامج "الخلاصة" الذي يعده قسم الإعلام الرقمي بالصحيفة، على صناعة محتوى يومي من الأخبار المتنوعة محلياً وعربياً وعالمياً، والتي تتناسب مع متطلبات الجمهور في أي مكان بالعالم. كما تطلق الصحيفة النشرة العالمية التي تضم 10 نشرات إخبارية رقمية بعدة لغات هي العربية، والإنجليزية، والأوردو في مختلف المجالات، مثل الاقتصاد، والرياضة، والسياسة، والثقافة، والفنون، والسياحة، والطقس، والشباب، والمجتمع، والفضاء.

وتطلق الصحيفة أيضاً مبادرة رقمية بعنوان شخصيات وطنية، والتي تتضمن لقاءات مع شخصيات من الشعراء والأدباء ورجال الدولة، وإطلاق حوارات ترسخ مفهوم وثقافة التسامح والتعايش والسلام، فضلاً عن تسليط الضوء على أنشطة وفعاليات هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتتضمن الفقرات التفاعلية للصحيفة، مسابقة "فكر مع الاتحاد"، وهي مسابقة ثقافية وأدبية متنوعة خاصة بشهر رمضان، إلى جانب مبادرة مجالس الاتحاد الافتراضية، التي تطلقها على مستوى دولة الإمارات خلال الشهر الفضيل، فضلاً عن ابتكار مضمون لمحتوى رقمي لإمساكية شهر رمضان ومواقيت الصلاة.

من جانبها، تقدم "زهرة الخليج" عدة مبادرات خلال الشهر الفضيل منها الإصدار الخاص، ملحق الطبخ، الذي يتضمن وصفات أشهى المأكولات والحلويات والعصائر الرمضانية، من حيث المقادير والمكونات وطريقة التحضير التي يقدمها 4 من أشهر الطهاة حصرياً لزهرة الخليج وهم: محمد اورفلي، ومصبح الكعبي، وسمية عبيد، وعبد الرحمن الشقيري، ويحتوي الملحق أيضاً على حوارات وموضوعات خاصة.

كما تقدم "زهرة الخليج" لقرائها فقرة وصفات غذائية من مختلف الثقافات، التي ستبث طريقة إعداد وصفات غذائية رمضانية، يبتكرها نخبة من الطهاة يعكسون من خلالها ثقافات وحضارات دول مختلفة من العالم.

كما تطلق المجلة جلسات حوارية، تستضيف من خلالها عدداً من الشخصيات العامة من المختصين في مجالات مختلفة، وتفتح باب النقاش مع الجمهور "أونلاين"، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تناسب أجواء الشهر الكريم، إضافة إلى أن عدد شهر أبريل من المجلة يحتفي بقدوم شهر رمضان بنشر عدة موضوعات وحوارات ترتبط بشهر الصوم في مختلف أقسام المجلة بداية من الأزياء ومروراً بالصحة، وانتهاء بالثقافة والفن.

في السياق ذاته، تخصص مجلة ماجد ملحق التسالي في عدد أبريل ليكون بمثابة ملحق رمضاني، يعرض الفقرات التعريفية والتوعوية الخاصة بالشهر الفضيل بأسلوب مختصر ومحبب للأطفال وينسجم مع العادات والتقاليد والقيم الإسلامية، ويستهل الكتيب فقراته تلك بمجموعة من الأدعية الرمضانية، وذلك إلى جانب التسالي والألعاب ذات المضمون التثقيفي المرتبط بالرموز الرمضانية.

وستعرض قناة ماجد لأول مرة الرسوم المتحركة "بصل وفلفل" باللهجة المصرية، بالإضافة لفواصل قصيرة من مسلسل "فطين" والتي تسلط الضوء على رسائل تعليمية وتثقيفية حول الصيام، إلى جانب مسابقة ابحث عن فضولي المختبئ في برامج مختارة، وذلك من خلال المشاركة بتصوير فيديو أو صورة لفضولي عند إيجاده.

وسيتم وللمرة الأولى عرض حلقات مدبلجة لمسلسل أمونة، وفطين والنقيب خلفان، هذا إلى جانب حلقات عرض أول لمسلسل زكية.

ويعود برنامج "كشتة رمضان" بحلة مختلفة هذه السنة ويسلط الضوء على مشاركة الأطفال في المبادرات الاجتماعية الخيرية في الشهر الفضيل، إضافة للموسم الثالث من فلرات "لقمتنا حلوة" مع أطباق جديدة وسريعة التحضير.

وبالتعاون مع إكسبو، تم تخصيص عرض فواصل تعريفية /عرض غير حصري/، لاكتشاف المزيد عن الحدث العالمي.

ومن جانب آخر، سيشارك مذيعو عالم ماجد في تقديم البرامج الإذاعية من خلال مجموعة منتقاة من باقة البرامج الرمضانية، بالإضافة لعرض ثمانية برامج ومسلسلات تتضمن قصصاً عالمية وثقافية، مثل /تشارلي يذهب إلى المدرسة/ و/ليتل فيري/ و/كويز تايم/ و/مارتن مورننج/ و/عائلة روبنسون/.

وتخصص مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية"، قسماً خاصاً عبر منصاتها الرقمية بعنوان طقوسنا الرمضانية، حيث ستتم دعوة الجمهور لمشاركة طقوسهم في رمضان عبر هاشتاج في شبكات التواصل الاجتماعي، وسيتم اختيار أفضل الصور وإعادة نشرها عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلة، إلى جانب نشر اسم وحساب المصور في حسابات المجلة.

كما ستقدم منصة "محتوى" الرقمية مجموعة من المبادرات والمسابقات الخاصة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحتوى خاصاً للشهر الفضيل يشمل فيديوهات معرفية وترفيهية منوعة، ومشاهد تمثيلية فكاهية، وحلقات خاصة من برامج "لسان الضاد" و"علوميديا"، و"ماذا لو"، و"توب 5"، و"المختبر"، و"فقرة مع ضيف".