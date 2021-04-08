"االاتحادية للموارد البشرية" تحدد مواعيد الدوام في رمضان

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميما خاصاً بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك يبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر - باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك -، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فيما يتعلق بتحديد مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك.

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.