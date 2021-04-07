القرية العالمية تدخل موسوعة جينيس برقم قياسي جديد

كشفت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في الإمارات والمنطقة، عن أحدث إنجازاتها في إطار الجهود المبذولة لضمان صحة الجميع والتصدي لجائحة كوفيد - 19.

فبعد إعلانها تحقيق هدفها المتمثل بتطعيم جميع كوادر موظفيها، تقترب القرية العالمية حالياً من هدفها بضمان حصول كوادر شركائها على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بنسبة 100 بالمائة، ما يشكل دليلاً على التزام الجميع في الوجهة بحماية كل فرد من أفراد أسرة القرية العالمية وضيوفها.

خديجة خليفة

وقالت خديجة خليفة، مديرة إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: «نفخر في القرية العالمية بدعمنا لبرنامج التطعيم الوطني لدولة الإمارات والمساعدة في حماية صحة وسلامة كوادر شركائنا الذين نتعاون معهم في الموسم الخامس والعشرين والذين يتجاوز عددهم 4000 موظف من أكثر من 80 جنسية وعائلاتهم، الأمر الذي انعكس بالجهود الجبارة التي بذلها الجميع في برنامج التطعيم الخاص بالشركاء».

وكبادرة شكر وتقدير للنجاحات التي تحققت، ساهم عدد كبير من كوادر العاملين في القرية العالمية من جنسيات مختلفة في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية تمثل في «أكبر عدد من الجنسيات يلوحون في الوقت نفسه»، وليكن الرقم القياسي الـ21 الذي تحققه الوجهة وشركاؤها في موسم اليوبيل الفضي.