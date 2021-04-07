«الوطني» يبحث تطوير العلاقات مع برلمان نيكاراغوا

ابوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية النيكاراغوية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الافتراضي الأول مع لجنة برلمان صداقة نيكاراغوا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بين البرلمانين، وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء لجنة الصداقة الإماراتية النيكاراغوية، كل من الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، وعائشة محمد الملا نائب رئيس اللجنة، وسعيد راشد العابدي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعلي جاسم أحمد، ومريم ماجد بن ثنية، وهند حميد العليلي، وحضرت من الأمانة العامة للمجلس عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

«الوطني» يستضيف «تنسيقي المجموعة العربية»

يستضيف المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس رئيس الاتحاد البرلماني العربي، اليوم، في دبي، الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي. ويبحث الاجتماع الذي يشارك فيه فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

وسيبحث الاجتماع الاتفاق على المناصب الشاغرة للمجموعة العربية في الجمعية 142 والدورة 207 للمجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي، وهي: اللجنة التنفيذية، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، والمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، واللجنة الدائمة الأولى: لجنة السلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة الثانية: لجنة التنمية المستدامة، واللجنة الدائمة الرابعة: لجنة شؤون الأمم المتحدة.