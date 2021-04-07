وكالة أنباء الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع «تي بي أس» الإسرائيلية

أبوظبي (وام)

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» اتفاقية تعاون مع وكالة «تي بي أس» الإسرائيلية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد تبادل المحتوى الإخباري، والعمل على إبراز أوجه التطور في التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتسليط الضوء على المشاريع المشتركة بينهما، وذلك في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين، والذي تم توقيعه شهر سبتمبر من العام الماضي.

وقع الاتفاقية محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وامتوز أيال مدير عام وكالة «تي بي أس» الإسرائيلية. وتشكل الاتفاقية نواة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، كما تأتي انطلاقاً من رغبة الجانبين في تعزيز الروابط المهنية بينهما، وخلق آلية تعاون مثمرة. ووفقاً للاتفاقية، يقوم الطرفان بتبادل المحتوى الإخباري المكتوب والمرئي باللغة الإنجليزية، وبأي لغات أخرى يتفقان عليها، وذلك بشكل مجاني، وباستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لديهما. كما يعمل الطرفان على تنظيم زيارات متبادلة للكوادر الإعلامية العاملة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وإثراء المهارات المهنية للعاملين في الوكالتين.

وأكد محمد جلال الريسي أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل مهد الطريق نحو تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. وقال: إن القطاع الإعلامي في الإمارات يشهد تطوراً مستمراً، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعاون مثمر مع وكالة «تي بي أس TPS» الإسرائيلية.

وعبر امتوز أيال مدير عام وكالة «تي بي أس» الإسرائيلية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والشراكة بين وكالة أنباء الإمارات «وام» ووكالة «تي بي أس» الإسرائيلية. وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة أخرى في بناء العلاقة بين بلدينا.