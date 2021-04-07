رئيس الشيشان يمنح سفير الإمارات ميدالية الاستحقاق الفيدرالي

جروزني (وام)

منح فخامة رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية ميدالية الاستحقاق الفيدرالي، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلها في توطيد التعاون الثنائي. وجرت مراسيم التكريم في العاصمة الشيشانية غروزني، وبحضور عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية.

وقام معالي محمد داودوف رئيس برلمان جمهورية الشيشان بمنح الدكتور الجابر ميدالية التعاون في مقر البرلمان، وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي معالي نيكولاي باتروشيف، قد منح السفير في وقت سابق شهادة شكر وتقدير على جهوده المبذولة منذ توليه مهام عمله في موسكو، والتي تسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.