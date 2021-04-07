100 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في مواجهة «كورونا»

دبي (الاتحاد)

أنفقت جمعية بيت الخير 100.4 مليون درهم من ميزانيتها السنوية التي بلغت 192.5 مليون درهم، لدعم الجهود الحكومية في القطاعين الصحي والتعليمي لمواجهة جائحة كورونا، ومعالجة مضاعفات الجائحة على الأسر والفئات الأقل دخلاً.

وعقدت الجمعية العمومية لجمعية بيت الخير اجتماعها السنوي، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، خليفة جمعة النابودة، والسادة أعضاء المجلس الموقر، والسادة أعضاء الجمعية العمومية.

وأثنى النابودة على أداء العاملين خلال العام الماضي، الذي كان عاماً استثنائياً، أثبتت فيه الجمعية كفاءتها وقدرتها على العمل والتميز في مختلف الظروف، وحازت على ثناء القيادة الرشيدة على جهودها في دعم التضامن المجتمعي، ومواجهة مضاعفات البلاء على الأسر والفئات الأقل دخلاً في المجتمع.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره كل من مندوب وزارة تنمية المجتمع، ومندوب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، جدول الأعمال، الذي تضمن التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، وإقرارها، ومناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات، والتصديق عليه، واعتماد الميزانية الختامية للعام الماضي 2020.

وأولت الجمعية اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر تضرراً مثل المرضى المحجورين والعمال المقيمين، حيث نجحت في توزيع 3.2 مليون وجبة و19.200 سلة غذائية، ضمن حملة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

واطلع المجتمعون خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن الأنشطة الخيرية للعام 2020م، واستمعوا لسرد موجز لأهم الأنشطة والمبادرات والإنجازات التي قامت بها الجمعية في العام الماضي، وناقشوا كافة المواضيع المتعلقة بالأوقاف والمشاريع الخيرية التي تخطط الجمعية لها في 2021، ووافقوا على اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لوضعها قيد التنفيذ.

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية، بالإنجازات التي تحققت، وتمنوا النجاح والتوفيق لمجلس إدارة الجمعية ولجنته التنفيذية وإدارته العامة، وأن يسدد الله خطاهم، للحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها جمعية بيت الخير في مجال العمل الخيري والإنساني.