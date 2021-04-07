89 طالباً مواطناً يتطوعون لجمع المواد المستعملة

سعيد أحمد (أم القيوين)

تطوع 89 طالباً وطالبة جامعيين من مختلف مناطق الدولة، ضمن مبادرة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، التي تختص بجمع الملابس والأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة، من منازل أقاربهم وجيرانهم، وتسليمها للمؤسسة.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية: إن ظهور جائحة كورونا تسببت في عدم قدرة معظم طلاب الجامعات والمعاهد على الحصول على ساعات التطوع المطلوبة منهم، نتيجة اتخاذ الجهات الحكومية والخاصة إجراءات احترازية ووقاية والتباعد الجسدي، للحفاظ على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، جاءت لمساعدة الطلاب في الحصول على ساعات التطوع، وتشجيعهم على عمل الخير، من خلال قيامهم بجمع التبرعات والاتصال بالمؤسسة، التي بدورها ترسل لهم السيارة وتستلم منهم تبرعاتهم، وتقدم لهم شهادة تثبت تطوعهم.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الطلاب للعمل التطوعي «عن بعد»، وذلك بجمع الأشياء المستعملة وغير المرغوب بها من أقاربهم وجيرانهم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات والنصائح للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أن الطلاب جمعوا خلال شهرين كميات كبيرة من الملابس والأجهزة المستعملة، وتم إعادة تدويرها ليعود ريعها في مساعدة المحتاجين.

وأكد راشد الحمر أنه تم تحديد 5 أنواع يمكن التبرع بها، وهي الملابس والأحذية والمفارش والسجاد والأدوات المنزلية، وتخصيص أرقام هواتف تعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير سيارة تصل إلى المنازل وتستلم تبرعات الأهالي، مؤكداً أن المؤسسة لا تريد أن تحمل المتبرعين عناء البحث عن صناديق أو أمكن لوضع تبرعاتهم، فقط الاتصال واختيار الوقت المناسب لاستلام التبرع.