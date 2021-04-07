هزاع بن زايد: قطاعنا الصحي أثبت جدارته

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن القطاع الصحي الإماراتي أثبت في أزمة «كوفيد- 19» جدارته المتنامية في مواجهة مختلف التحديات، بجهود خط الدفاع الأول.

ونوه سموه، بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى أن الإمارات سجلت إنجازاً جديداً بتبوئها المركز الأول عالمياً في «مدى تغطية الرعاية الصحية» على مؤشر الازدهار.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «في يوم الصحة العالمي.. تسجل الإمارات إنجازاً جديداً بتبوئها المركز الأول عالمياً في (مدى تغطية الرعاية الصحية) على مؤشر الازدهار، وفي أزمة «كوفيد- 19» أثبت القطاع الصحي الإماراتي بجهود خط الدفاع الأول جدارته المتنامية في مواجهة مختلف التحديات».