جامعة الإمارات تحتفل بيوم الصحة العالمي

العين (الاتحاد)

احتفلت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة بيوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل من كل عام، تحت شعار «اليوم، صحّة الغد للجميع». وبهذه المناسبة نظمت الكلية العديد من حملات التوعية الفعّالة الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بشكل عملي ودقيق حول طرق الوقاية الصحيحة من جائحة كورونا وضرورة أخذ اللقاح، خاصّة في ظلّ انتشار العديد من المعلومات الخاطئة بين الجمهور.

وقال الدكتور يانوش يانكوفسكي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة: «تسبّبت جائحة «كوفيد-19» بظهور طرق جديدة للعيش والعمل والتفكير. لذا حرصت الجامعة على وضع رؤية استراتيجية واضحة من أهم أهدافها ضمان صحة ورفاهية الموظفين والطلبة في المقام الأول، ضمان قيادة الجودة في كافة المجالات، إضافة إلى التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع بأكمله بشكل مُبتكر».

وأضاف قائلاً:«نسعى في جامعة الإمارات إلى مواكبة ودعم جهود الدولة في كافة المجالات، ونتشرّف بأن نكون شريكاً رئيساً في حملة التشجيع على أخذ اللقاح ضد «كوفيد -19»، لإيصال الرسائل المُختلفة لجميع فئات المجتمع، خاصة وأن الإمارات تضمّ أكثر من 200 جنسية، وانتشار العديد من المعلومات المُضلّلة التي من شأنها هزّ ثقة الأفراد باللقاح وأهميته لضمان مستقبل أكثر صحة للجميع».