«تمَّ التطعيم» في «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

دعماً للجهود الوطنية المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحماية المجتمع، أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية حملة «تمَّ التطعيم» لطلبتها وموظفيها وأُسَرهم وجميع العاملين في الجامعة. وبدأت حملة التلقيح في مرحلتها الأولى يوم 19 يناير 2021، بالتزامن مع حملة «ليكن خيارك التطعيم» الوطنية، وتم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة في شهر فبراير الماضي.

وتعد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية من بين أوائل الجامعات الحكومية التي قدمت لموظفيها وأُسَرهم وطلبتها خيار الحصول على التطعيم ضد فيروس كوفيد - 19 مجاناً.

وقال الدكتور خالد الظاهري مدير الجامعة: «تلتزم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بدعم الجهود الوطنية لحماية صحة وسلامة المجتمع بأسره. وتأتي حملة «تم التطعيم» -التي أطلقتها الجامعة- في إطار حرص الجامعة على الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها دولة الإمارات، وحماية صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأسرهم»، مضيفاً بأن: حملة «تم التطعيم» التي أطلقتها الجامعة هي خطوة مهمة لحماية طلبتنا وزملائنا في القطاع التعليمي. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من الجهود المبذولة لحماية المجتمع من فيروس كوفيد - 19، ونشجع الجميع على اختيار التطعيم لحماية أنفسنا والمجتمع.

وقد طبقت الجامعة مجموعة من الإجراءات الاحترازية؛ لضمان صحة موظفيها وسلامتهم. وتعد حملة التطعيم التي أطلقتها بالتوازي مع حملة التطعيم الوطنية، خطوة هامة لحماية الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.