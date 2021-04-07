افتتاح مسجد «ذو النورين» اليوم في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، عن افتتاح مسجد «ذو النورين» الجديد اليوم الذي يستوعب ما يصل إلى 300 مصلٍ، ويقع بجوار «سيركل مول» ضمن «قرية جميرا سيركل».

ويتزامن افتتاح المسجد الجديد مع الافتتاح التجريبي لـ«سيركل مول»، الذي يقع بالمنطقة رقم 11 ضمن «قرية جميرا سيركل»، ويعتبر ثالث المساجد التي يتم افتتاحها في المجتمع السكني، مع أربعة مساجد أخرى مزمع إنشاؤها.

ويشار إلى أنه في العام الماضي، تم افتتاح أول المساجد في «قرية جميرا سيركل»، مسجد «فاطمة سيد محمد يوسف شرف»، في المنطقة رقم 13، بالإضافة إلى مسجد «صالح بن لاحج» في المنطقة رقم 10، واللذين حظي كلاهما بترحيب واسع وإشادة كبيرة من المقيمين.