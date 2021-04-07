إزالة 59 ألف طن مخلفات في العين

العين (وام)

أطلقت بلدية مدينة العين حملة لإزالة المخلفات في جميع قطاعات في مدينة العين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار حرص واهتمام دائرة البلديات والنقل على المحافظة على المظهر الحضاري، ضمن حملتها الشاملة في إمارة أبوظبي تحت عنوان «جمال مدينتنا بنظافتها».

واستهدفت الحملة نشر الوعي بضرورة المحافظة على البيئة والمظهر العام من المشوهات الناتجة عن الممارسات غير الحضارية، مثل الرمي العشوائي للنفايات وعدم رميها في الأماكن المخصصة لها، ومنها نفايات العزب والنفايات الزراعية على اختلاف أنواعها.