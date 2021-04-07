«حوارات الابتكار الاجتماعي» تنطلق الأحد في أبوظبي

تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أولى سلاسل "حوارات الابتكار الاجتماعي" ابتداءً من الأحد المقبل عن بعد تحت عنوان "أهمية الابتكار الاجتماعي"، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الابتكار الاجتماعي في حياة أفراد المجتمع، والوصول بهم إلى كيفية إيجاد الحلول المبتكرة لمختلف القضايا الاجتماعية.

تهدف "حوارات الابتكار الاجتماعي" التي تعقد تحت شعار "تحديات اجتماعية.. آثار واقعية" إلى المساهمة في معالجة التحديات التي يصعب حلها اجتماعياً بالطرق التقليدية، وذلك لضمان تحسين وفاعلية وكفاءة القطاع الاجتماعي عبر استضافة نخبة من رواد الأعمال الاجتماعيين والمفكرين في العالم بهدف نشر الوعي بأهمية الابتكار الاجتماعي تجاه القضايا الاجتماعية وتقديم أساليب وطرق وفكر جديد من خلال إكساب المشاركين في الحوار فرصة للتفكير بطرق مختلفة تساعد على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع.

وأكدت دائرة تنمية المجتمع أن تنفيذ سلسلة حوارات الابتكار الاجتماعي خلال العام الجاري يأتي لإيمانها بمدى أهمية الابتكار في مساعدة كافة جهات المجتمع المختلفة في الإمارة على التوصل إلى وضع وسائل وطرق وحلول نوعية ومبتكرة تسهم في مواجهة الأزمات والتصدي لها خاصة خلال الفترة التي نشهدها وهي جائحة «كوفيد-19»، باعتبار أن الابتكار الاجتماعي يسهم في حل القضايا والمشاكل التي يصعب التغلب عليها بالوسائل التقليدية.

ويناقش أول "حوارات الابتكار الاجتماعي" موضوعاً مهما حول "أهمية الابتكار الاجتماعي"، وسيتم استضافة أحد رواد الأعمال الاجتماعية في ألمانيا المتحدث العالمي نوربرت كونز المدير التنفيذي لشركة سوشال إمباكت والذي يسلط الضوء على أهمية الابتكار الاجتماعي والحاجة إلى تطويره ومدى تأثيراته على القضايا المهمة في المجتمع والآليات الخاصة بقياسها.