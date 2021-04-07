حديقة الحيوانات بالعين تنجز 3187 ساعة تدريبية

العين

أنجزت حديقة الحيوانات بالعين 3187 ساعة تدريبية داخلية خلال عام 2020 ضمن منظومة متخصصة شملت جميع موظفي المؤسسة، وبالشراكة مع جهات الاختصاص الأكاديمية المعتمدة.

واعتمدت الحديقة في خطتها التدريبية على نظام التدريب الرقمي عن بعد لضمان استمرارية الأعمال، وتطوير الكادر البشري خلال المرحلة الاحترازية لتفشي فيروس كوفيد 19.

وقال جمعة خليفة الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية في حديقة الحيوانات بالعين: « تضمنت الخطة التدريبية برامج متعددة وشاملة باللغتين العربية والإنجليزية للفئة الإشرافية وفئة الموظفين، مثل الصحة النفسية والذكاء العاطفي والمهارات الفنية والسلوكية وبرامج التمكين الشخصي (كوتشنج)، وإدارة الفرق للمديرين والفئة الإشرافية لمساعدتهم في تطبيق ما يكتسبونه من مهارات على الصعيد العملي أو الشخصي.