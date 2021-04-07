اتفاقية لتطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية توقيع اتفاقية تعاون بحثية تهدف إلى التمويل المشترك لمشروع هندسة وتطوير فئة جديدة من الاسفنجات الأيونية المستخدمة في تحلية المياه، وتعزيز عملية معالجتها. وقع الاتفاقية سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

ويؤكد المشروع على المستوى الذي وصل إليه الشريكان في مجالي إدارة المياه والأمن الغذائي باعتبارهما من أهم القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات. وسيترتب على المشروع الحصول على الملكية الفكرية في تحلية المياه وتصميم المواد المتقدمة وعمليات الدمج وأنظمة الاستجابة في تطبيقات ونطاق دراسات تتعدى إطار المشروع.

ويعزز المشروع المكانة الريادية التي تحظى بها جامعة خليفة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والدولة بشكل عام في مجال تصميم مواد الفصل المتقدمة التي تساهم في تطوير تكنولوجيات التحلية الفعالة والمتطورة. ويمتد نطاق المشروع ليشمل التطبيقات التي تتجاوز إطار التحلية، كالتخلص من السموم الانتقائية والتخلص من العوامل المسببة للأمراض، والاستفادة من العناصر الغذائية، ومن المتوقع تحسين هذه المواد المتقدمة وعمليات التصنيع في مرحلة التطوير المتقدمة.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «تتشرف جامعة خليفة بهذه الشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي من شأنها تحفيز الابتكار في القطاعات الاستراتيجية في الدولة، حيث من المتوقع أن يفضي هذا المشروع، بالإضافة لدوره في تعزيز الأمن الغذائي، وتحلية المياه إلى الحصول على الملكية الفكرية في العديد من القطاعات ذات الصلة، والذي بدوره سيساهم في تسليط الضوء على دور الدولة في النهوض بتطوير التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وأضاف:« سيقوم أعضاء الهيئة الأكاديمية الخبراء في الجامعة الذين يتولون مهمة الإشراف على المشروع البحثي مع معاونيهم بتعزيز عملية الابتكار وتطوير رأس المال البشري، بما يخدم الصناعات داخل الدولة وخارجها».

من جانبه، قال سعيد البحري سالم العامري:« يسرنا الإعلان عن توقيع الاتفاقية والبدء في هذا المشروع البحثي المشترك مع جامعة خليفة الذي نأمل أن يدعم الجهود الرامية لتوفير مصادر مياه عذبة وبطرق مستدامة بيئياً واقتصادياً». وأضاف:« بسبب الضغط الحالي على مصادر المياه العذبة المتاحة واستنزاف المصادر الطبيعية للمياه الجوفية برزت الحاجة الملحة للاستثمار في البحث العلمي لتكييف التكنولوجيا الحديثة محلياً، وتشجيع الابتكارات العلمية في مجال معالجة المياه وتحليتها».

وأشار إلى أن هذا التعاون جاء من منطلق أن القطاع الزراعي يشمل أكبر شريحة مستهلكة للمياه الجوفية في الإمارة، حيث تحرص الهيئة على تسخير جميع القدرات والوسائل المتاحة لتحقيق الاستدامة للقطاع الزراعي، والتي تصب بشكل أساسي في تحقيق الأمن الغذائي للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام».