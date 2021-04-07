توعية بأسس بناء أسرة مستقرة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أول أمس الثلاثاء، البرنامج التخصصي الافتراضي «معاً لأسرة ملهمة في خليج واحد»، وذلك في إطار فعاليات حملة «الوطن أسرة» لعام 2021، وضمن محور تطوير الثقافة الزوجية الراقية لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة، وشهد البرنامج الذي قدمه نخبة من المستشارين والمختصين في شؤون الأسرة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مشاركة 309 مشاركين ومشاركات من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في الشارقة، إلى جانب عدد من أفراد المجتمع.