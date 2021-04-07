التحاق 5 من أصحاب الهمم بالعمل في شركة زراعية

العين (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن دمج خمسة من منتسبيها أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الذهنية في سوق العمل من خلال مبادرة «فرصتي» بتوظيفهم في شركة «إيليت أجرو الإمارات»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي وإنتاج وتسويق الخضروات والفواكه الطازجة في إمارة أبوظبي، جرى ترشيحهم من خلال إدارة مركز التأهيل الزراعي والمهني التابعة للمؤسسّة، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين في وقت سابق لدمج أصحاب الهِمم منتسبي المؤسسّة في سوق العمل بالمجال الزراعي.

تُعد هذه الخطوة الأولى لتوظيف أصحاب همم في القطاع الزراعي الخاص للعمل خارج المزارع المحمية التابعة لمؤسسة زايد العليا، تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.

وقام الطلاب يرافقهم أولياء أمورهم بالتوقيع على عقود التحاقهم بالعمل في الشركة، وذلك بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وظافر راشد القاسمي المدير العام لشركة «إيليت أجرو الإمارات»، وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات المؤسسة.

وأعرب الحميدان عن سعادته بتحقيق هذه الخطوة وبنجاح منتسبي المؤسسة في اجتياز فترة التدريب العملي لمدة ستة أشهر على الأعمال الزراعية والتحاقهم بالعمل في الشركة التي تتمتع بخبرات كبيرة في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك تعزيزاً لجهود «زايد العليا» في تمكين ودمج أصحاب الهمم، مؤكداً أن المؤسسة تعتزم بالاشتراك مع «إيليت أجرو الإمارات» التحاق مجموعة أخرى من أصحاب الهمم ببرنامج التدريب والعمل في الأعمال الزراعية.