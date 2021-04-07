عمر العلماء: تكنولوجيا المستقبل تدعم تطوير خدمات استباقية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ساهمت بدور كبير في تطوير أداء وجودة الخدمات الأمنية والمجتمعية، وسرعت تبني أفكار مبتكرة واستباقية، تسهم في ضمان حماية أفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

جاء ذلك، خلال زيارة معاليه القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقباله معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور عدد من الضباط.

وقال عمر سلطان العلماء: إن شرطة دبي تُعد من الجهات الحكومية الرائدة في تطوير أفضل الممارسات وابتكار الحلول المتقدمة القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، والخروج بأفكار جديدة تواكب التحول الرقمي المتسارع، وتعزز الجاهزية لمتطلبات وتحديات المستقبل.

من جهته، ثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، زيارة العلماء، مرحباً به، ومتقدماً بالشكر له على التعاون والتواصل الهادف إلى تبادل الخبرات، ودعم منظومة العمل المؤسسي والحكومي، من خلال الاطلاع على الممارسات المتقدمة والمتنوعة، مؤكداً أن منظومة واستراتيجية الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي تهدف إلى تحقيق استراتيجية شرطة دبي ورؤية حكومة دبي المستقبلية، وتتمثل مجالاتها في: إدارة الأزمات والكوارث، العمليات، الأدلة الجنائية، أمن الطرق، البحث الجنائي، المتعاملين، ومراكز الشرطة المستقبلية.

واصطحب معالي الفريق المري معالي الوزير العلماء في جولة على أقسام القيادة العامة لشرطة دبي، حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة.

واستمع معاليه لشرح حول نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.