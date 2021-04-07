«الابتكار التكنولوجي» يعين خبراء عالميين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أمس، عن تعيين نخبة من كبار الخبراء الدوليين ضمن مجلس المستشارين في مركز بحوث الروبوتات المستقلة التابع للمعهد.

ويتألف مجلس المستشارين من البروفيسور إيان أكيلديز، الحائز كرسي كين بايرز للبروفيسورية، ومدير مختبر الشبكات اللاسلكية عريضة النطاق، ورئيس مجموعة الاتصالات في كلية الهندسة الكهربائية والحاسوبية في معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة؛ والبروفيسور لوكا بينيني، رئيس فريق الدوائر والأنظمة الرقمية في قسم تكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بمدينة زيورخ وبروفيسور الإلكترونيات في جامعة بولونيا الإيطالية؛ والبروفيسور ماركو بيرتونيا، بروفيسور في جامعة مودينا وريدجيو إميليا في إيطاليا، حيث يدير مختبر الأنظمة عالية الأداء في الوقت الحقيقي؛ والبروفيسور إيه. إي. إيبن، بروفيسور الذكاء الاصطناعي والأنظمة الجماعية في جامعة فريي (الجامعة الحرة) بأمستردام في هولندا والبروفيسور الزائر في جامعة يورك البريطانية؛ والبروفيسور جوسيبي لويانو، البروفيسور المساعد في قسم الروبوتات والإدراك بجامعة نيويورك الأميركية؛ والبروفيسور مارتن ساسكا، مؤسس مجموعة الأنظمة الروبوتية المتعددة في قسم السِيبرانية بالجامعة التقنية التشيكية في مدينة براغ.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، كبيرة الباحثين بالإنابة في مركز بحوث الروبوتات المستقلة: «سيساعد أعضاء المجلس على تسهيل التعاون العلمي، والذي سيساهم في تمكين الاستكشافات والأبحاث العلمية الدقيقة والمنهجيّة والتجريبية والقابلة للتحقق في مجال التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سيعزز مكانة أبوظبي والإمارات في تشكيل الإمكانات المستقبلية في قطاع الروبوتات المستقلّة جواً وبحراً وبراً، وتحت سطح الماء وحتى في الفضاء الخارجي».