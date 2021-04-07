«إقامة دبي» تكرم الفرق الفائزة بجائزة الأفكار العربية

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور مساعدي المدير العام ومجموعة دبي للجودة، الفائزين بجائزة الأفكار العربية، الدورة الـ 15 لعام 2020.

وحصلت «إقامة دبي» على جائزة أفضل جهة في الخدمة المشتركة، عن مشروع «جيل القادمون الجديد»NGA لتحسين إجراءات ونظام دخول المسافرين القادمين للدولة، وعن أفضل جهة في فئة التعليم عن فكرة «دبلوم استشراف المستقبل»، وهو عبارة عن برنامج تعليمي يتكون من مساقات أساسية لدراسة الاستشراف وآلية استخدام أدواته وكيفية تصميم دراسة مستقبلية.

وكرم المري الفريق الفائز في جائزة الإمارات تبتكر، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، عن مشروع «السفر الذكي» كأفضل ابتكار في تسهيل إجراءات السفر والذي ساهم في إحداث نقلة نوعية في تعزيز تجربة المسافر، وتسهيل إجراءات السفر في ثوانٍ معدودة من خلال بصمة العين والوجه.

كما كرم المري فريق العمل بجائزة International Business & Leadership 2020 ضمن فئة أفضل خدمة حكومية عن مشروع «الممر الذكي» الأول من نوعه في تسهيل إجراءات مرور المسافرين، عبر منطقة الجوازات في مطار دبي الدولي، خلال ثوانٍ من دون الحاجة إلى أي وثائق سفر.

وقال المري: إن «حصول (إقامة دبي) على هذه الجوائز في مختلف المجالات الابتكارية يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالجوائز المحلية والعالمية، ويؤكد الدور الريادي الذي وصلت إليه على مستوى الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، وقدرتها على مواكبة آخر التطورات المبتكرة لدفع عجلة المسيرة التنموية في الدولة».