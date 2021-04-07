شرطة رأس الخيمة تكرم منتسباً

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرّم العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، المساعد أول عادل حنحون من مرتب الإدارة لإسهامه في إنقاذ حياة طفل مواطن تعرض للغرق بالقرب من مسجد بورسلي في رأس الخيمة.

وأثنى الزعابي على العمل البطولي الذي قام به المساعد أول عادل حنحون، الذي كان يقوم بمهمة أعمال الصيانة لدراجة الإطفاء المائية التابعة للإدارة في مياه الخور بجانب أبراج جلفار، عندما علم بوجود بلاغ عن تعرض طفل للغرق ليتوجه على الفور على متن الدراجة للمكان الذي يوجد به الطفل، حيث نجح في انتشاله من داخل المياه وتسليمه لرجال الإنقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة، الذين هرعوا بدورهم للموقع للبحث عن الطفل وإنقاذه.