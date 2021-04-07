إنقاذ 9 أشخاص علقوا في جبال رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نجح رجال البحث والإنقاذ بقسم جناح الجّو بشرطة رأس الخيمة، في إنقاذ 9 أشخاص من جنسيات مختلفة علقوا في منطقة «شحة» برأس الخيمة، وبمساعدة بعض أهالي المنطقة في ظرف أسبوعين.

وحسب ما صرّح به العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغين إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، أحدهما الأسبوع الماضي بوجود 4 أشخاص والبلاغ الجديد قبل يومين بوجود 5 خمسة أشخاص عالقين في منطقة شحة، خلال رحلتي تسلق جبلية في المنطقة، وفور ورود البلاغين، تحرك رجال قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ.

وأضاف: ونظراً لكونهم علقوا في قمة جبلية شاهقة وعرة في أعلى المنطقة، يصعب وصول سيارات الإسعاف لها، تمت الاستعانة بمروحية شرطة رأس الخيمة، حيث تولى رجال البحث والإنقاذ بقسم جناح الجّو، مهمة الوصول إلى أعلى قمة بالمنطقة، بواسطة مروحية شرطة رأس الخيمة، والعثور عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم ونقلهم.

وناشد العقيد طيّار سعيد اليمّاحي، كافة أفراد الجمهور، عند ممارسة هوايات التسلق وغيرها من الأنشطة الرياضية، بضرورة تجنب ارتياد المناطق الوعرة في أعالي الجبال، وقمم المرتفعات، وغيرها من المناطق التي قد تشكل خطراً على حياة الإنسان.