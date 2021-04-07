شرطة أبوظبي تنظم ملتقى «المبتعثين»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، بالتنسيق مع مختبر الذكاء البشري بشرطة أبوظبي ملتقى «التبادل المعرفي»؛ بهدف نقل الخبرات والمعرفة العلمية للطلبة المبتعثين إلى زملائهم الجدد، وعناصر الشرطة من مختلف القطاعات عن طريق تنظيم ورش عمل (عن بُعد). وأضح العميد عثمان حاجي الخوري مدير إدارة البعثات أن المبادرة ركزت على تعزيز المهارات الطلابية، وتعميم المعرفة وتبادل المعلومات الأكاديمية التي يقدمها المبتعثون ضمن مجال تخصصاتهم إلى الطلبة المبتعثين وموظفي قطاع الموارد البشرية. وقدم الدكتور مهندس حميد سيف الشامسي الخبير والباحث والمطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي من «المبتعثين» الورشة التعريفية الأولى من المبادرة وإدارتها المساعد أول عائشة سيف البدواوي من إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي بعنوان «إسهامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي»، حيث استعرض مفهوم الذكاء الاصطناعي، والممارسات والبرامج التقنية المتطورة المستخدمة بشرطة أبوظبي وتوظيفها في العمل الشرطي.