«مدني عجمان» يطلق «مطبخي الآمن»

عجمان (وام)

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان مبادرة «مطبخي الآمن» والتي تستهدف أصحاب المنازل والفلل السكنية في إمارة عجمان. تسعى المبادرة إلى تأمين استخدام غاز الطبخ المنزلي، والحد من حوادث التسريب أو الانفجار، من خلال تركيب نظام آمن ومتكامل للتمديدات والكشف عن التسريب وجهاز القطع والإنذار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركات الغاز المعتمدة لدى الإدارة .

وقالت الرائد نهى عبيد السوم رئيس قسم الحماية الصناعية، إنه من أولوياتنا في عام 2021 تأمين نظام توصيلات غاز الطبخ المنزلي، بالتعاون والتنسيق مع مجموعة من شركات الغاز العاملة بالإمارة، وتمت دراسة النظام الحالي والتطوير عليه، حيث تم التوصل إلى نظام آمن وآلي للوقاية من مخاطر التسرب وكشف الخلل ومعالجته، ويقوم هذا النظام بإجراء اللازم فور حصول تسرب الغاز.

وأضافت أن النظام يتكون من مجموعة من الأجهزة المعتمدة لدى الدفاع المدني تشمل جهاز الكشف عن التسريب، وجهاز قاطع يعمل ذاتياً، وجهاز إنذار مباشر لتنبيه الساكنين، مع اعتماد التمديدات النحاسية، وهي أكثر أماناً واستدامة.