الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك باجتماعات لجان البرلمان العربي

أحمد شعبان (القاهرة)

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان البرلمان العربي، والتي تُعقد على مدار يومين، بحضور رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، والمقررة يوم السبت المقبل بالقاهرة.

وأوضح محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، أن اللجنة ناقشت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وموقف البرلمانات والمجالس العربية من مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب استعراض تقرير البرلمان حول التعامل مع جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها، وموقف البرلمان الأفريقي من مقترح إنشاء المنتدى البرلماني العربي الأفريقي.

وأشار اليماحي إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون العربية في مجلس النواب المصري، في تقليد برلماني هو الأول من نوعه، والذي يسعى من خلاله البرلمان العربي إلى تعزيز وتفعيل العلاقات مع المجالس والبرلمانات العربية على مستوى اللجان المناظرة.

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك باجتماعات لجان البرلمان العربي



وبدورها نوهت النائبة شذى سعيد النقبي إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، إلى جانب إعداد رؤية برلمانية حول دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في العالم العربي في الإطار التشريعي وحقوق الانسان.

وأشارت النقبي إلى أن اللجنة ناقشت الإطار العام لمشروع تقرير البرلمان العربي حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها.

وشغلت قضية مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، حيزا كبيرا من مناقشات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، حيث أكدت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو اللجنة، العمل على إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

ولفتت الشرهان إلى أن اللجنة ناقشت ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، وإعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، وذلك بالشراكة والتعاون مع منظمة المرأة العربية.

واستعرضت الشرهان، خلال أعمال اللجنة مستجدات العمل على إطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي"، مشيرةً إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً المسودة الأولى لتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020.

من ناحية أخرى، صرح أحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العربي ناقشت معوقات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الاقتصادية العربية، وسبل معالجتها وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والإعداد لورشة عمل بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الوطن العربي.

ونوه بوشهاب إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها مذكرة بشأن الردود الواردة على الأسئلة البرلمانية الموجهة من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة، كما ناقشت القانون الاسترشادي الخاص بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية.