محمد بن زايد يدعو إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)- دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة "كورونا" بمناسبة "يوم الصحة العالمي".

وكتب سموه على «تويتر»: «الصحة ركن أساسي في تنمية المجتمعات وتقدمها.. وفي (يوم الصحة العالمي)، ندعو إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة (كورونا) وإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «نحيي العاملين في الخطوط الأمامية ضد الجائحة ونقدر جهودهم.. العالم يحتاج إلى جهد مضاعف للتصدي للأمراض التي تهدد البشرية».